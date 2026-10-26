Νέα σχέση: 10 «παράξενες» συμπεριφορές που δεν πρέπει να προσπεράσετε
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Σχέσεις Dating apps

Νέα σχέση: 10 «παράξενες» συμπεριφορές που δεν πρέπει να προσπεράσετε

Δεν είναι απαραίτητα «red flags» ούτε λόγος για να τελειώσει μια γνωριμία. Μπορούν, όμως, να αποκαλύψουν πολλά για τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας

Νέα σχέση: 10 «παράξενες» συμπεριφορές που δεν πρέπει να προσπεράσετε
ygeiamou.gr team
Στην εποχή των dating apps και των πολλαπλών επιλογών, έχουμε μάθει να αναζητούμε τα περίφημα «red flags»: τον ναρκισσισμό, τη χειριστική συμπεριφορά, το gaslighting, τη συναισθηματική μη διαθεσιμότητα. Μερικές φορές, μάλιστα, αρκεί ένα μήνυμα που άργησε λίγο περισσότερο να έρθει για να αρχίσουμε να αναλύουμε τη συμπεριφορά του άλλου σαν να λύνουμε αστυνομικό μυστήριο.

Δεν είναι, όμως, κάθε «λάθος» προειδοποιητικό σημάδι ούτε κάθε περίεργη συμπεριφορά λόγος για να τελειώσουμε μια γνωριμία. Υπάρχει και μια ενδιάμεση κατηγορία: συμπεριφορές που δεν αποτελούν απαραίτητα αιτία ανησυχίας, αλλά αξίζει να παρατηρήσουμε καθώς η σχέση εξελίσσεται.

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ygeiamou.gr team
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