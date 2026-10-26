Νέα σχέση: 10 «παράξενες» συμπεριφορές που δεν πρέπει να προσπεράσετε

Δεν είναι απαραίτητα «red flags» ούτε λόγος για να τελειώσει μια γνωριμία. Μπορούν, όμως, να αποκαλύψουν πολλά για τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας