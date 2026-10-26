Φώσφορος: Ο άγνωστος «σύμμαχος» των οστών – Τι κρύβουν οι χαμηλές τιμές του

Η Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, κυρία Εύα Κασσή, εξηγεί γιατί ο φώσφορος είναι απαραίτητος για την οστική υγεία και πότε οι χαμηλές τιμές του αποτελούν το πρώτο σημάδι σημαντικών ενδοκρινολογικών και μεταβολικών νοσημάτων