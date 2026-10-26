Φώσφορος: Ο άγνωστος «σύμμαχος» των οστών – Τι κρύβουν οι χαμηλές τιμές του
Φώσφορος: Ο άγνωστος «σύμμαχος» των οστών – Τι κρύβουν οι χαμηλές τιμές του
Η Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, κυρία Εύα Κασσή, εξηγεί γιατί ο φώσφορος είναι απαραίτητος για την οστική υγεία και πότε οι χαμηλές τιμές του αποτελούν το πρώτο σημάδι σημαντικών ενδοκρινολογικών και μεταβολικών νοσημάτων
Όταν μιλάμε για την υγεία των οστών, συνήθως αναφερόμαστε στο ασβέστιο και τη βιταμίνη D. Υπάρχει, όμως, ένα ακόμη απαραίτητο στοιχείο, λιγότερο γνωστό στο ευρύ κοινό αλλά εξαιρετικά σημαντικό για τον σκελετό και τη λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού: ο φώσφορος.
Περίπου το 85% του φωσφόρου του σώματος βρίσκεται στα οστά και τα δόντια, όπου μαζί με το ασβέστιο αποτελεί βασικό συστατικό του υδροξυαπατίτη, του ανόργανου συστατικού που προσδίδει στον σκελετό την αντοχή του. Ο φώσφορος, όμως, δεν έχει μόνο δομικό ρόλο. Αποτελεί βασικό συστατικό του ATP, του μορίου που παρέχει ενέργεια στα κύτταρα, συμμετέχει στη σύνθεση του DNA και του RNA, στις κυτταρικές μεμβράνες και σε πολλές μεταβολικές διεργασίες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Περίπου το 85% του φωσφόρου του σώματος βρίσκεται στα οστά και τα δόντια, όπου μαζί με το ασβέστιο αποτελεί βασικό συστατικό του υδροξυαπατίτη, του ανόργανου συστατικού που προσδίδει στον σκελετό την αντοχή του. Ο φώσφορος, όμως, δεν έχει μόνο δομικό ρόλο. Αποτελεί βασικό συστατικό του ATP, του μορίου που παρέχει ενέργεια στα κύτταρα, συμμετέχει στη σύνθεση του DNA και του RNA, στις κυτταρικές μεμβράνες και σε πολλές μεταβολικές διεργασίες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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