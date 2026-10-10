Παρηγορική φροντίδα – Χρόνιος πόνος: Αφορά 73 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο

Περισσότεροι από 73 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρειάζονται κάθε χρόνο Παρηγορική Φροντίδα. Κι όμως, μόνο περίπου ένας στους επτά έχει πρόσβαση στη φροντίδα που χρειάζεται. Κάθε χρόνο, περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν με πόνο και ταλαιπωρία που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Όχι επειδή δεν γνωρίζουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τον πόνο. Όχι επειδή δεν υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα. Αλλά επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια που κρατούν την ιατρική αντιμετώπιση μακριά από τους ανθρώπους που τη χρειάζονται.Η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας – ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. μεταφέρει και φέτος στην Ελλάδα το διεθνές μήνυμα, υπενθυμίζοντας ότι η αντιμετώπιση του πόνου δεν είναι μια επιπλέον παροχή. Είναι βασικό συστατικό της φροντίδας, της ποιότητας ζωής και της αξιοπρέπειας.Διαβάστε περισσότερα στο