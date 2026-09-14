Έρχονται 9.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ – Τα κίνητρα για γιατρούς και νοσηλευτές

Το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει πάνω από 9.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και 1.174 επικουρικού για την ενίσχυση του ΕΣΥ και την κάλυψη ελλείψεων σε κρίσιμες ειδικότητες και περιοχές