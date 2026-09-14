Άφαντη για 5 ώρες η αγροτική γιατρός στην Ανάφη – Θα περάσει πειθαρχικό
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Άφαντη για 5 ώρες η αγροτική γιατρός στην Ανάφη – Θα περάσει πειθαρχικό

Η αγροτική γιατρός της Ανάφης δεν ήταν διαθέσιμη για περίπου πέντε ώρες κατά τη διάρκεια επείγοντος περιστατικού - Η 2η ΥΠΕ ξεκινά πειθαρχική διαδικασία, με ανοιχτό το ενδεχόμενο απόλυσης

Άφαντη για 5 ώρες η αγροτική γιατρός στην Ανάφη – Θα περάσει πειθαρχικό
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της αγροτικής γιατρού στην Ανάφη, την οποία αναζητούσε η δημοτική αρχή σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη επείγον περιστατικό και δεν είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί της για πέντε ώρες.

Ο Δήμος Ανάφης κατήγγειλε με ανάρτησή του την αδυναμία εντοπισμού της γιατρού, την ώρα που για την αντιμετώπιση του περιστατικού χρειάστηκε να συνδράμουν η νοσηλεύτρια του νησιού Ειρήνη Αλεξοπούλου και δύο αγροτικοί γιατροί, οι οποίοι βρίσκονταν στην Ανάφη για διακοπές και παρεμπιπτόντως είχαν υπηρετήσει στο παρελθόν στο νησί.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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