Άφαντη για 5 ώρες η αγροτική γιατρός στην Ανάφη – Θα περάσει πειθαρχικό

Η αγροτική γιατρός της Ανάφης δεν ήταν διαθέσιμη για περίπου πέντε ώρες κατά τη διάρκεια επείγοντος περιστατικού - Η 2η ΥΠΕ ξεκινά πειθαρχική διαδικασία, με ανοιχτό το ενδεχόμενο απόλυσης