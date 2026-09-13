Νυχτερινό φως: Γιατί δεν κάνει καλό στην καρδιά μας να ανάβουμε φώτα στο σκοτάδι
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Νυχτερινό φως: Γιατί δεν κάνει καλό στην καρδιά μας να ανάβουμε φώτα στο σκοτάδι

Νέα μελέτη δείχνει ότι η έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια της νύχτας συνδέεται με αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς - Τι προτείνουν οι ειδικοί

Νυχτερινό φως: Γιατί δεν κάνει καλό στην καρδιά μας να ανάβουμε φώτα στο σκοτάδι
ygeiamou.gr team
Η έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια της νύχτας συνδέεται με σημαντικές και δυνητικά επιβλαβείς αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς, όπως διαπιστώνει μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας «European Heart Journal».

Συγκεκριμένα, στη μελέτη, που διεξήχθη με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Tulane της Νέας Ορλεάνης στις ΗΠΑ, συμμετείχαν 11.071 άνθρωποι από τη βρετανική βάση δεδομένων UK Biobank.

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ygeiamou.gr team
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