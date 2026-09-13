Νυχτερινό φως: Γιατί δεν κάνει καλό στην καρδιά μας να ανάβουμε φώτα στο σκοτάδι

Νέα μελέτη δείχνει ότι η έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια της νύχτας συνδέεται με αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς - Τι προτείνουν οι ειδικοί