Νυχτερινή ενούρηση στα παιδιά – Ένας πλήρης οδηγός από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Η νυχτερινή ενούρηση στα παιδιά είναι ένα συχνό και συνήθως παροδικό αναπτυξιακό φαινόμενο, που όμως μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία και την καθημερινότητά τους. O κ. Γιώργος Ζουπάνος, Χειρουργός-Παιδοουρολόγος, πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας, στο 20ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια εξηγεί γιατί χρειάζεται σωστή ενημέρωση και υποστήριξη από γονείς και ειδικούς