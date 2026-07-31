Νυχτερινή ενούρηση στα παιδιά – Ένας πλήρης οδηγός από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
Νυχτερινή ενούρηση στα παιδιά – Ένας πλήρης οδηγός από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
Η νυχτερινή ενούρηση στα παιδιά είναι ένα συχνό και συνήθως παροδικό αναπτυξιακό φαινόμενο, που όμως μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία και την καθημερινότητά τους. O κ. Γιώργος Ζουπάνος, Χειρουργός-Παιδοουρολόγος, πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας, στο 20ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια εξηγεί γιατί χρειάζεται σωστή ενημέρωση και υποστήριξη από γονείς και ειδικούς
Η νυχτερινή ενούρηση στα παιδιά, δηλαδή η ακούσια απώλεια ούρων κατά τη διάρκεια του ύπνου, είναι ένα αρκετά συχνό φαινόμενο της παιδικής ηλικίας και, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελεί μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης του μηχανισμού ελέγχου της ουροδόχου κύστης. Παρότι με την πάροδο της ηλικίας υποχωρεί, σε ορισμένα παιδιά μπορεί να επιμείνει και να επηρεάσει την καθημερινότητα και την ψυχολογία τους, γι’ αυτό και είναι σημαντική η σωστή ενημέρωση και διαχείρισή του.
Μιλώντας στο ygeiamou.gr και στη σειρά vidcast για την ακράτεια, ο κ. Γιώργος Ζουπάνος, Χειρουργός-Παιδοουρολόγος, πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας, αποσαφηνίζει όλα όσα αφορούν αυτό το θέμα που συχνά οι γονείς αντιμετωπίζουν με σιωπηλή αγωνία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μιλώντας στο ygeiamou.gr και στη σειρά vidcast για την ακράτεια, ο κ. Γιώργος Ζουπάνος, Χειρουργός-Παιδοουρολόγος, πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας, αποσαφηνίζει όλα όσα αφορούν αυτό το θέμα που συχνά οι γονείς αντιμετωπίζουν με σιωπηλή αγωνία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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