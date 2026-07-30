«Πράσινο φως» από τον FDA σε νέα στοχευμένη θεραπεία για πολλούς τύπους καρκίνου
«Πράσινο φως» από τον FDA σε νέα στοχευμένη θεραπεία για πολλούς τύπους καρκίνου
Οι ογκολόγοι του ΕΚΠΑ Μαρία Καπαρέλου και Θάνος Δημόπουλος εξηγούν τι σημαίνει η νέα απόφαση του FDA για τους ασθενείς με προχωρημένους συμπαγείς όγκους που φέρουν σύντηξη του γονιδίου RET
Η ογκολογία ακριβείας αποκτά ένα ακόμη ισχυρό θεραπευτικό εργαλείο για ασθενείς με προχωρημένους συμπαγείς όγκους και περιορισμένες επιλογές αντιμετώπισης. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε πλήρη έγκριση στο selpercatinib, έναν εκλεκτικό αναστολέα της κινάσης RET, για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιών ηλικίας δύο ετών και άνω με τοπικά προχωρημένους ή μεταστατικούς συμπαγείς όγκους που φέρουν σύντηξη του γονιδίου RET, όπως αυτή ανιχνεύεται με εγκεκριμένη μοριακή διαγνωστική δοκιμασία.
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι η έγκριση αφορά ασθενείς των οποίων η νόσος έχει παρουσιάσει εξέλιξη μετά από προηγούμενη συστηματική θεραπεία ή για τους οποίους δεν υπάρχουν ικανοποιητικές εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι η έγκριση αφορά ασθενείς των οποίων η νόσος έχει παρουσιάσει εξέλιξη μετά από προηγούμενη συστηματική θεραπεία ή για τους οποίους δεν υπάρχουν ικανοποιητικές εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα