«Πράσινο φως» από τον FDA σε νέα στοχευμένη θεραπεία για πολλούς τύπους καρκίνου

Οι ογκολόγοι του ΕΚΠΑ Μαρία Καπαρέλου και Θάνος Δημόπουλος εξηγούν τι σημαίνει η νέα απόφαση του FDA για τους ασθενείς με προχωρημένους συμπαγείς όγκους που φέρουν σύντηξη του γονιδίου RET