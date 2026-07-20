Θα δείτε την «Οδύσσεια»; Πώς ταινίες και τέχνες επιβραδύνουν τη γήρανση στους 50χρονους
Θα δείτε την «Οδύσσεια»; Πώς ταινίες και τέχνες επιβραδύνουν τη γήρανση στους 50χρονους
Νέα μελέτη δείχνει ότι όσοι επισκέπτονται συχνά θέατρα, κινηματογράφους και μουσεία φαίνεται να γερνούν πιο αργά και να απολαμβάνουν καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία
Τα φώτα χαμηλώνουν, η αυλαία ανοίγει και η παράσταση ξεκινά. Σε μία άλλη γωνιά της πόλης, κάποιος περιπλανιέται ανάμεσα σε πίνακες ενός μουσείου, ενώ λίγα τετράγωνα πιο πέρα μια παρέα παρακολουθεί την πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Η Οδύσσεια». Για τους περισσότερους είναι απλώς ένας όμορφος τρόπος να περάσουν το απόγευμά τους. Για τον οργανισμό τους, όμως, ίσως να είναι κάτι πολύ περισσότερο.
Νέα έρευνα δείχνει ότι η συχνή συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως η επίσκεψη σε θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία, γκαλερί, συναυλίες ή όπερα, συνδέεται με πιο αργό ρυθμό βιολογικής γήρανσης στους ανθρώπους άνω των 50 ετών. Μάλιστα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι το όφελος μπορεί να είναι συγκρίσιμο με εκείνο της συχνής σωματικής άσκησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα έρευνα δείχνει ότι η συχνή συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως η επίσκεψη σε θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία, γκαλερί, συναυλίες ή όπερα, συνδέεται με πιο αργό ρυθμό βιολογικής γήρανσης στους ανθρώπους άνω των 50 ετών. Μάλιστα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι το όφελος μπορεί να είναι συγκρίσιμο με εκείνο της συχνής σωματικής άσκησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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