Θα δείτε την «Οδύσσεια»; Πώς ταινίες και τέχνες επιβραδύνουν τη γήρανση στους 50χρονους
YGEIAMOU.GR
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Θα δείτε την «Οδύσσεια»; Πώς ταινίες και τέχνες επιβραδύνουν τη γήρανση στους 50χρονους

Νέα μελέτη δείχνει ότι όσοι επισκέπτονται συχνά θέατρα, κινηματογράφους και μουσεία φαίνεται να γερνούν πιο αργά και να απολαμβάνουν καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία

Θα δείτε την «Οδύσσεια»; Πώς ταινίες και τέχνες επιβραδύνουν τη γήρανση στους 50χρονους
Κλέλια Γιαρίμογλου
Τα φώτα χαμηλώνουν, η αυλαία ανοίγει και η παράσταση ξεκινά. Σε μία άλλη γωνιά της πόλης, κάποιος περιπλανιέται ανάμεσα σε πίνακες ενός μουσείου, ενώ λίγα τετράγωνα πιο πέρα μια παρέα παρακολουθεί την πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Η Οδύσσεια». Για τους περισσότερους είναι απλώς ένας όμορφος τρόπος να περάσουν το απόγευμά τους. Για τον οργανισμό τους, όμως, ίσως να είναι κάτι πολύ περισσότερο.

Νέα έρευνα δείχνει ότι η συχνή συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως η επίσκεψη σε θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία, γκαλερί, συναυλίες ή όπερα, συνδέεται με πιο αργό ρυθμό βιολογικής γήρανσης στους ανθρώπους άνω των 50 ετών. Μάλιστα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι το όφελος μπορεί να είναι συγκρίσιμο με εκείνο της συχνής σωματικής άσκησης.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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