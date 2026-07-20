Θα δείτε την «Οδύσσεια»; Πώς ταινίες και τέχνες επιβραδύνουν τη γήρανση στους 50χρονους

Νέα μελέτη δείχνει ότι όσοι επισκέπτονται συχνά θέατρα, κινηματογράφους και μουσεία φαίνεται να γερνούν πιο αργά και να απολαμβάνουν καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία