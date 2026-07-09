Συνεχίζονται οι προσπάθειες να «ξεκολλήσει» ο θεσμός του Προσωπικού Γιατρού
Συνεχίζονται οι προσπάθειες να «ξεκολλήσει» ο θεσμός του Προσωπικού Γιατρού
Η πλήρης λειτουργία του θεσμού του Προσωπικού Γιατρού συνεχίζει να καθυστερεί, παρά τις νέες παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας για τη λειτουργία του συστήματος παραπομπών και τις νέες συμβάσεις με γιατρούς
Αλλεπάλληλες παρεμβάσεις για τον Προσωπικό Γιατρό πραγματοποιεί το Υπουργείο Υγείας, ωστόσο ο θεσμός παραμένει «κολλημένος» χωρίς να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα πότε θα μπορέσει να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και να ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών.
Μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου για την εφαρμογή του συστήματος παραπομπών, πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν δοκιμές στο ψηφιακό σύστημα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΥΚΑ). Επιπλέον, νέα απόφαση που δημοσιεύτηκε ορίζει το πλαίσιο συμβάσεων των ιδιωτών γιατρών που επιθυμούν να είναι Προσωπικοί Γιατροί με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με βασική αλλαγή ότι ο ΕΟΠΥΥ θα απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος στους γιατρούς και δεν θα είναι μια μόνιμα ανοιχτή διαδικασία, με όποιον γιατρό θέλει να συμβάλλεται. Παρ’ όλα αυτά, το ενδιαφέρον συμμετοχής από τους γιατρούς φαίνεται ισχνό, το ίδιο και από τους πολίτες προκειμένου να εγγραφούν σε Προσωπικό Γιατρό.
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Μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου για την εφαρμογή του συστήματος παραπομπών, πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν δοκιμές στο ψηφιακό σύστημα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΥΚΑ). Επιπλέον, νέα απόφαση που δημοσιεύτηκε ορίζει το πλαίσιο συμβάσεων των ιδιωτών γιατρών που επιθυμούν να είναι Προσωπικοί Γιατροί με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με βασική αλλαγή ότι ο ΕΟΠΥΥ θα απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος στους γιατρούς και δεν θα είναι μια μόνιμα ανοιχτή διαδικασία, με όποιον γιατρό θέλει να συμβάλλεται. Παρ’ όλα αυτά, το ενδιαφέρον συμμετοχής από τους γιατρούς φαίνεται ισχνό, το ίδιο και από τους πολίτες προκειμένου να εγγραφούν σε Προσωπικό Γιατρό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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