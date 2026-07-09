Συνεχίζονται οι προσπάθειες να «ξεκολλήσει» ο θεσμός του Προσωπικού Γιατρού

Η πλήρης λειτουργία του θεσμού του Προσωπικού Γιατρού συνεχίζει να καθυστερεί, παρά τις νέες παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας για τη λειτουργία του συστήματος παραπομπών και τις νέες συμβάσεις με γιατρούς