Ασφάλιση: Το λάθος που κάνουν πολλοί όταν επιλέγουν συμβόλαιο – Και μπορεί να κοστίσει ακριβά
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Ασφαλιστικά προγράμματα Ιδιωτική ασφάλιση Κόστος ασφαλιστηρίου

Ασφάλιση: Το λάθος που κάνουν πολλοί όταν επιλέγουν συμβόλαιο – Και μπορεί να κοστίσει ακριβά

Κάθε ασφαλισμένος έχει διαφορετικές ανάγκες και χρειάζεται εξατομικευμένες καλύψεις, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται όταν πραγματικά χρειαστεί - Σε ποια παγίδα μπορεί να «πέσει»

Ασφάλιση: Το λάθος που κάνουν πολλοί όταν επιλέγουν συμβόλαιο – Και μπορεί να κοστίσει ακριβά
Γιάννης Βερμισσώ
Το κόστος των ασφαλιστικών προγραμμάτων είναι ένας σημαντικός παράγοντας για κάθε πολίτη-καταναλωτή που ενδιαφέρεται να ασφαλιστεί. Μάλιστα, είναι πιθανό κάποιοι να επιλέγουν με βάση αυτό – το κόστος -και το συμβόλαιο που θα αγοράσουν.

Πρέπει να αναφερθεί ότι σε κάθε κατηγορία ασφάλισης, από την πιο απλή, όπως η ασφάλιση αυτοκινήτου, μέχρι την πιο σύνθετη, όπως η ασφάλιση υγείας ή η ασφάλιση μιας επιχείρησης, το κόστος μπορεί να διαφέρει σημαντικά: μπορεί να ξεκινά από χαμηλά επίπεδα και να φτάνει σε ιδιαίτερα υψηλά ποσά.

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Γιάννης Βερμισσώ
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