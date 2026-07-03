Ασφάλιση: Το λάθος που κάνουν πολλοί όταν επιλέγουν συμβόλαιο – Και μπορεί να κοστίσει ακριβά

Κάθε ασφαλισμένος έχει διαφορετικές ανάγκες και χρειάζεται εξατομικευμένες καλύψεις, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται όταν πραγματικά χρειαστεί - Σε ποια παγίδα μπορεί να «πέσει»