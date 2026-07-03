Ασφάλιση: Το λάθος που κάνουν πολλοί όταν επιλέγουν συμβόλαιο – Και μπορεί να κοστίσει ακριβά
Ασφάλιση: Το λάθος που κάνουν πολλοί όταν επιλέγουν συμβόλαιο – Και μπορεί να κοστίσει ακριβά
Κάθε ασφαλισμένος έχει διαφορετικές ανάγκες και χρειάζεται εξατομικευμένες καλύψεις, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται όταν πραγματικά χρειαστεί - Σε ποια παγίδα μπορεί να «πέσει»
Το κόστος των ασφαλιστικών προγραμμάτων είναι ένας σημαντικός παράγοντας για κάθε πολίτη-καταναλωτή που ενδιαφέρεται να ασφαλιστεί. Μάλιστα, είναι πιθανό κάποιοι να επιλέγουν με βάση αυτό – το κόστος -και το συμβόλαιο που θα αγοράσουν.
Πρέπει να αναφερθεί ότι σε κάθε κατηγορία ασφάλισης, από την πιο απλή, όπως η ασφάλιση αυτοκινήτου, μέχρι την πιο σύνθετη, όπως η ασφάλιση υγείας ή η ασφάλιση μιας επιχείρησης, το κόστος μπορεί να διαφέρει σημαντικά: μπορεί να ξεκινά από χαμηλά επίπεδα και να φτάνει σε ιδιαίτερα υψηλά ποσά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πρέπει να αναφερθεί ότι σε κάθε κατηγορία ασφάλισης, από την πιο απλή, όπως η ασφάλιση αυτοκινήτου, μέχρι την πιο σύνθετη, όπως η ασφάλιση υγείας ή η ασφάλιση μιας επιχείρησης, το κόστος μπορεί να διαφέρει σημαντικά: μπορεί να ξεκινά από χαμηλά επίπεδα και να φτάνει σε ιδιαίτερα υψηλά ποσά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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