Αυτά τα φάρμακα αρχικά σχεδιάστηκαν για άλλες παθήσεις – 3 ιστορίες που άλλαξαν την ανδρική υγεία

Πολλά φάρμακα ξεκινούν τη «ζωή» τους με έναν συγκεκριμένο θεραπευτικό σκοπό, για να αποδειχθεί αργότερα ότι μπορούν να προσφέρουν οφέλη σε εντελώς διαφορετικές παθήσεις. Λίγοι τομείς αναδεικνύουν αυτό το φαινόμενο τόσο ξεκάθαρα όσο η ανδρική υγεία.Τρία φάρμακα ειδικότερα έγιναν παγκοσμίως γνωστά όχι για τη χρήση για την οποία αναπτύχθηκαν αρχικά, αλλά. Η Dipa Kamdar, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Πρακτικής στο Πανεπιστήμιο Kingston παρουσιάζει σε άρθρο της στο The Conversation τις ιστορίες τους, οι οποίες αποδεικνύουν ότι η επιστημονική τύχη, η προσεκτική παρατήρηση και η εμπειρία των ασθενών μπορούν να αλλάξουν την πορεία της σύγχρονης ιατρικής.Διαβάστε περισσότερα στο