Μαρία Κωνσταντοπούλου: Η επένδυση στην έρευνα δεν είναι πολυτέλεια – Δεν μπορείς να έχεις καινοτομία χωρίς βασική έρευνα

Η έρευνα δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά κρίσιμο αναπτυξιακό εργαλείο για την οικονομία, την κοινωνία και την ανάσχεση του brain drain, τόνισε η Μαρία Κωνσταντοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, μιλώντας στο 7ο Συνέδριο του Ygeiamou με τίτλο «Η Υγεία σε έναν Μεταβαλλόμενο Κόσμο: Ανθεκτικότητα, Πρόσβαση, Εμπιστοσύνη».Στη συζήτηση «Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη: Η έρευνα σε έναν κόσμο που αλλάζει», η κ. Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικά δραστήριο και ανταγωνιστικό ερευνητικό δυναμικό, το οποίο όμως λειτουργεί μέσα σε ένα σύστημα που δεν το στηρίζει επαρκώς.