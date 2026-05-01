ΕΣΥ: Γιατί δεν στεριώνει παιδίατρος στη Σάμο – Οι ελλείψεις στα νησιά
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Το γύρο του διαδικτύου έκανε το βίντεο της ειδικευμένης παιδιάτρου που ξέσπασε σε λυγμούς καταγγέλλοντας εξαντλητικές σερί εφημερίες στο νοσοκομείο της Σάμου. Την υπερεφημέρευσή της διαψεύδει τόσο ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης όσο και η διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ). Ανεξάρτητα, όμως, από το πόσες εφημερίες έκανε η συγκεκριμένη γιατρός, η καταγγελία ανέδειξε για ακόμη μια φορά το διαχρονικό πρόβλημα της υποστελεχωμένης παιδιατρικής κλινικής στο νησί της Σάμου.

Παρά τις προκηρύξεις και την προσπάθεια στελέχωσης του νοσοκομείου με παιδιάτρους, οι θέσεις βγαίνουν άγονες. Όπως προκύπτει από πηγές της 2ης ΥΠΕ, το πρόβλημα μετρά δέκα χρόνια, από την εποχή των μεγάλων μεταναστευτικών ροών και της ανάγκης φροντίδας δεκάδων παιδιών. Εκείνη την περίοδο είχε προκύψει μια δυστοκία και απροθυμία των γιατρών να πάνε στο νησί, η οποία δυστυχώς διατηρείται. Σήμερα, στο νοσοκομείο της Σάμου υπηρετεί μία μόνιμη γιατρός, που είναι και διευθύντρια και βοηθά ακόμη ένας παιδίατρος, ιδιώτης, που έχει σχέση εργασίας με το νοσοκομείο – το λεγόμενο «μπλοκάκι». Όταν χρειάζεται άδεια η μόνιμη γιατρός, μετακινούνται για λίγες ημέρες παιδίατροι από άλλα νοσοκομεία και κυρίως της Αττικής, όπως εν προκειμένω μετακινήθηκε η ειδικευμένη γιατρός που έγινε viral μέσω του βίντεό της.

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

