Ποιες είναι οι τοξικές σχέσεις που μας γερνούν πριν την ώρα μας
Νέα μελέτη δείχνει ότι οι τοξικές σχέσεις, ιδιαίτερα με μέλη της οικογένειας και συναδέλφους, μπορεί να επιταχύνουν τη βιολογική γήρανση, αυξάνοντας τη φλεγμονή, το στρες και τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων
Μια διαχρονική ιδέα είναι ότι «η μοναξιά βλάπτει την υγεία». Τώρα, οι ερευνητές έρχονται να θέσουν έναν νέο προβληματισμό: Μήπως οι τοξικές σχέσεις κάνουν μεγαλύτερο κακό στον οργανισμό μας; Τι συμβαίνει όταν τα άτομα που μας περιβάλλουν γίνονται πηγή χρόνιου στρες; Η νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο PNAS, διαπιστώνει ότι οι τοξικές σχέσεις -ιδίως με μέλη της οικογένειας και συναδέλφους- ενδέχεται να επιταχύνουν τη βιολογική γήρανση, αυξάνοντας τη φλεγμονή, το άγχος και τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων.
Το κρυφό «κόστος» των δύσκολων σχέσεων για την υγεία
Οι τοξικές σχέσεις δεν είναι μόνο εξαντλητικές, γεμάτες συγκρούσεις, που υπονομεύουν την ψυχική ηρεμία. Αντίθετα, φτάνουν πολύ πιο βαθιά – μέχρι τα κύτταρά μας. Σύμφωνα με τα ερευνητικά ευρήματα, οι αρνητικές σχέσεις στον στενό κοινωνικό κύκλο ενός ατόμου –άτομα που δημιουργούν συστηματικά άγχος ή δυσκολεύουν την καθημερινή ζωή- συνδέονται με ταχύτερη βιολογική γήρανση. Κάθε επιπλέον τοξικό άτομο στο δίκτυο κάποιου συνδέθηκε, ειδικότερα, με μια μικρή αύξηση της βιολογικής ηλικίας, ισοδύναμη με περίπου 9 επιπλέον μήνες, παράλληλα με υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής, άγχους, κατάθλιψης και μεγαλύτερο βάρος χρόνιων ασθενειών.
