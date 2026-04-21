Καλύτεροι μισθοί και προσλήψεις νοσηλευτών – Πότε επιτέλους θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας
Καλύτεροι μισθοί και προσλήψεις νοσηλευτών – Πότε επιτέλους θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας
Η δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτών δεν περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας έχοντας δυσαρεστήσει τους νοσηλευτές - Πότε θα προωθηθούν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις
Σε αναμονή είναι ακόμη οι νοσηλευτές για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που τους αφορούν και σκοπεύουν στη στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων με νοσηλευτικό προσωπικό. Η δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτών με δύο βασικά πλεονεκτήματα, τις ταχύτερες προσλήψεις χωρίς να απαιτείται ΑΣΕΠ και τις καλύτερες απολαβές λόγω ένταξης στο ειδικό μισθολόγιο, επρόκειτο να περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Απριλίου.
Και όμως η ανάρτηση του νομοσχεδίου ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη για το προσωπικό καθώς το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει τη δημιουργία του Κλάδου νοσηλευτών, με αποτέλεσμα να πηγαίνει και άλλο προς τα πίσω η θεσμοθέτηση όσων τους αφορούν και όσων έχει δεσμευτεί το Υπουργείο Υγείας.
Και όμως η ανάρτηση του νομοσχεδίου ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη για το προσωπικό καθώς το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει τη δημιουργία του Κλάδου νοσηλευτών, με αποτέλεσμα να πηγαίνει και άλλο προς τα πίσω η θεσμοθέτηση όσων τους αφορούν και όσων έχει δεσμευτεί το Υπουργείο Υγείας.
