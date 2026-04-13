Μάικλ Πάτρικ: Ο ηθοποιός του Game of Thrones πέθανε στα 35 του χτυπημένος από ALS
ALS Νόσος του κινητικού νευρώνα

Ο Μάικλ Πάτρικ έδινε μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα από το 2023 – Συγκινεί η ανάρτηση της συζύγου του

Ο Michael Patrick, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά Game of Thrones, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 35 ετών, έπειτα από μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS). Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η σύζυγός του μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι ο ηθοποιός απεβίωσε σε μονάδα στη Βόρεια Ιρλανδία, έχοντας στο πλευρό του την οικογένεια και τους φίλους του.

Όπως έγινε γνωστό, ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με νόσο του κινητικού νευρώνα την 1η Φεβρουαρίου 2023 και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν, λαμβάνοντας φροντίδα από ιατρική ομάδα. Η απώλειά του αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σκληρότητα της νόσου, που πλήττει προοδευτικά το νευρικό σύστημα, αλλά και τη δύναμη με την οποία οι ασθενείς και οι οικογένειές τους δίνουν τη δική τους μάχη.

