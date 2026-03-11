3 μήνες απλήρωτες εφημερίες καταγγέλλουν οι γιατροί του ΕΣΥ
Οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων καταγγέλλουν καθυστερήσεις στην πληρωμή των εφημεριών από τον Ιανουάριο, καθώς δεν έχουν εκταμιευθεί τα απαραίτητα κονδύλια
Την πληρωμή των εφημεριών του τελευταίου τριμήνου διεκδικούν οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων, καταγγέλλοντας ότι δεν έχουν εκταμιευθεί τα σχετικά κονδύλια και παρότι βρισκόμαστε κοντά στον Απρίλιο είναι ορατός ο κίνδυνος να μην έχουν ακόμη λάβει τις αμοιβές τους για τις εφημερίες του Ιανουαρίου.
Με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) επισημαίνει ότι εάν δεν εκταμιευθούν άμεσα τα κονδύλια για καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών θα χαθεί η προθεσμία της 12ης Μαρτίου (δηλαδή αύριο). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάθε 12 του μήνα πληρώνονται οι εφημερίες του προηγούμενου, αφού έχουν εκταμιευθεί κονδύλια για ένα τρίμηνο. Εν προκειμένω, δεν έχουν εκταμιευθεί τα κονδύλια του τελευταίου τριμήνου, δηλαδή Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου με αποτέλεσμα οι γιατροί να θεωρούν ότι δεν θα πληρωθούν στην ώρα τους.
