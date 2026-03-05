Έρχεται και δεύτερο χάπι αδυνατίσματος στις ΗΠΑ
Έρχεται και δεύτερο χάπι αδυνατίσματος στις ΗΠΑ
Οι από του στόματος θεραπείες κάνουν πιο εύκολη τη χρήση από τις ενέσεις - Οι πρώτες κυκλοφορίες στις ΗΠΑ αναμένονται εντός τους έτους, με τις υπόλοιπες αγορές να ακολουθούν
Έτοιμη να περάσει στην επόμενη φάση για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας δηλώνει η Eli Lilly με το λανσάρισμα ενός από του στόματος σκευάσματος GLP-1 στις ΗΠΑ. Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Lucas Montarce, ανέφερε ότι «όλα βαίνουν καλώς» και πως το νέο χάπι orforglipron μπορεί να κυκλοφορήσει στην αμερικανική αγορά από το δεύτερο τρίμηνο, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της αδειοδότησης.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η αξιολόγηση από τις αμερικανικές αρχές εξελίσσεται όπως αναμενόταν και – όπως αναφέρεται στο Reuters – «τίποτα δεν έχει αλλάξει» ως προς την εκτίμηση ότι η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) θα λάβει την απόφαση τον Απρίλιο. Ο Montarce πρόσθεσε ότι, εφόσον δοθεί το «πράσινο φως», οι αποστολές θα μπορούσαν να ξεκινήσουν περίπου μία εβδομάδα μετά την έγκριση, ώστε η διάθεση στους ασθενείς να γίνει γρήγορα.
