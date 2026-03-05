Έρχεται και δεύτερο χάπι αδυνατίσματος στις ΗΠΑ
ΗΠΑ Παχυσαρκία

Έρχεται και δεύτερο χάπι αδυνατίσματος στις ΗΠΑ

Οι από του στόματος θεραπείες κάνουν πιο εύκολη τη χρήση από τις ενέσεις - Οι πρώτες κυκλοφορίες στις ΗΠΑ αναμένονται εντός τους έτους, με τις υπόλοιπες αγορές να ακολουθούν

Έρχεται και δεύτερο χάπι αδυνατίσματος στις ΗΠΑ
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Έτοιμη να περάσει στην επόμενη φάση για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας δηλώνει η Eli Lilly με το λανσάρισμα ενός από του στόματος σκευάσματος GLP-1 στις ΗΠΑ. Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Lucas Montarce, ανέφερε ότι «όλα βαίνουν καλώς» και πως το νέο χάπι orforglipron μπορεί να κυκλοφορήσει στην αμερικανική αγορά από το δεύτερο τρίμηνο, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της αδειοδότησης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αξιολόγηση από τις αμερικανικές αρχές εξελίσσεται όπως αναμενόταν και – όπως αναφέρεται στο Reuters – «τίποτα δεν έχει αλλάξει» ως προς την εκτίμηση ότι η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) θα λάβει την απόφαση τον Απρίλιο. Ο Montarce πρόσθεσε ότι, εφόσον δοθεί το «πράσινο φως», οι αποστολές θα μπορούσαν να ξεκινήσουν περίπου μία εβδομάδα μετά την έγκριση, ώστε η διάθεση στους ασθενείς να γίνει γρήγορα.

Σαβίνα Αποστολοπούλου
