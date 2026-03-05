Κίνηση «κλειδί» η ενημέρωση των νέων για την αξία της ιδιωτικής ασφάλισης

Η έγκαιρη εξοικείωση των νέων με την ιδιωτική ασφάλιση συμβάλλει στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, που σχεδιάζουν το μέλλον τους με προνοητικότητα και σταθερότητα, χωρίς να αφήνουν κρίσιμες αποφάσεις στην τύχη