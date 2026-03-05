Κίνηση «κλειδί» η ενημέρωση των νέων για την αξία της ιδιωτικής ασφάλισης
Κίνηση «κλειδί» η ενημέρωση των νέων για την αξία της ιδιωτικής ασφάλισης

Η έγκαιρη εξοικείωση των νέων με την ιδιωτική ασφάλιση συμβάλλει στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, που σχεδιάζουν το μέλλον τους με προνοητικότητα και σταθερότητα, χωρίς να αφήνουν κρίσιμες αποφάσεις στην τύχη

Η ιδιωτική ασφάλιση και όσα προσφέρει μέσα από τα προγράμματά της έχει μια ιδιαίτερη συμβολή στην καθημερινότητα των πολιτών. Διασφαλίζει ευημερία μέσα από την αποταμίευση, στήριξη σε κάθε απρόοπτο μέσα από τις ασφαλίσεις υγείας, αστικής ευθύνης, περιουσίας και συντελεί στην σταθερότητα της πορείας στην ζωή κάθε ατόμου.

Η συμπόρευση των πολιτών με την ιδιωτική ασφάλιση είναι θέμα παιδείας, γι΄αυτό και χρειάζεται ενημέρωση, η οποία πρέπει να ξεκινά από τα νεαρά χρόνια του κάθε ατόμου. Σήμερα που οι πληροφορίες διαδίδονται εύκολα μέσω του διαδικτύου και των social media, ο κάθε νέος μπορεί να ενημερωθεί σημαντικά για τα προγράμματα της ιδιωτικής ασφάλισης, να αποκτήσει μια πρώτη ιδέα και, εν συνεχεία, να λάβει πιο ειδικευμένη γνώση και με λεπτομέρειες για όσα ο κλάδος προσφέρει από έναν επαγγελματία ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

