Μέντα, ευκάλυπτος και πιπεριές τσίλι: 3 φυσικά συστατικά που μαζί νικούν τη φλεγμονή

Μελέτη δείχνει ότι η συνδυαστική δράση των φυσικών συστατικών της μέντας, του ευκάλυπτου και των πιπεριών τσίλι μειώνει τη φλεγμονή σε ανοσοκύτταρα – Τι σημαίνει αυτό για τη διατροφή και την υγεία