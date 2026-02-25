Μέντα, ευκάλυπτος και πιπεριές τσίλι: 3 φυσικά συστατικά που μαζί νικούν τη φλεγμονή

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μελέτη δείχνει ότι η συνδυαστική δράση των φυσικών συστατικών της μέντας, του ευκάλυπτου και των πιπεριών τσίλι μειώνει τη φλεγμονή σε ανοσοκύτταρα – Τι σημαίνει αυτό για τη διατροφή και την υγεία

Κλέλια Γιαρίμογλου
Μία νέα μελέτη δείχνει ότι ουσίες που περιέχονται στη μέντα, τον ευκάλυπτο και το τσίλι μπορεί να μην έχουν ισχυρή δράση όταν χρησιμοποιούνται μόνες τους, ωστόσο, όταν συνδυάζονται φαίνεται να μειώνουν πιο αποτελεσματικά τη φλεγμονώδη αντίδραση σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Επιστήμης του Τόκιο μελέτησαν πώς τέτοιοι συνδυασμοί φυτοχημικών, όπως η μενθόλη από τη μέντα, η ευκαλυπτόλη από τον ευκάλυπτο και η καψαϊκίνη από τις πιπεριές τσίλι, επηρεάζουν τον φλεγμονώδη μηχανισμό σε μακροφάγα κύτταρα, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απόκριση του ανοσοποιητικού.

