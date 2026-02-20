Καρκίνος τραχήλου μήτρας: Η πρόληψη είναι το ισχυρότερο «όπλο» για την εξάλειψη του
Καρκίνος τραχήλου μήτρας: Η πρόληψη είναι το ισχυρότερο «όπλο» για την εξάλειψη του

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας παραμένει μία από τις συχνότερες κακοήθειες στις γυναίκες παγκοσμίως - Η κυρία Αλεξάνδρα Καραδήμου, Παθολόγος – Ογκολόγος και Αναπληρώτρια Διευθύντρια της ΣΤ’ Ογκολογικής Κλινικής του Metropolitan General εξηγεί πώς μπορεί να προληφθεί αποτελεσματικά, χάρη στον εμβολιασμό και τον τακτικό προσυμπτωματικό έλεγχο

Το 1951, μια Αφροαμερικανή 31 ετών από τη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, η Henrietta Lacks, εισήχθη στο νοσοκομείο Johns Hopkins με έντονους πόνους και κολπική αιμορραγία. Διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και πέθανε λίγους μήνες αργότερα.

Χωρίς να το γνωρίζει, οι ιατροί πήραν κάποια κύτταρα του όγκου της, τα οποία θα άλλαζαν για πάντα την ιστορία της ιατρικής. Τα κύτταρα HeLa, τα πρώτα «αθάνατα» ανθρώπινα κύτταρα σε εργαστήριο, αποτέλεσαν τη βάση για αναρίθμητες επιστημονικές ανακαλύψεις. Όμως, παρά την τεράστια συμβολή των κυττάρων αυτών στην εξέλιξη της επιστήμης, η ιστορία της Henrietta άνοιξε μια τεράστια συζήτηση για την ιατρική δεοντολογία και συναίνεση, καθώς ούτε τα παιδιά της γνώριζαν την ύπαρξη αυτών των κυττάρων.

Η ιστορία της έγινε βιβλίο: «Η αθάνατη ζωή της Henrietta Lacks», αλλά και ταινία με την Oprah Winfrey. Σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα, η Jade Goody, τηλεοπτική προσωπικότητα στη Βρετανία, διαγνώστηκε με τον ίδιο καρκίνο. Ήταν μόλις 27 ετών. Μίλησε ανοιχτά για την ασθένειά της μέχρι τον θάνατό της το 2009 και η περίπτωσή της οδήγησε στο λεγόμενο «Jade Goody effect»: Μια εντυπωσιακή αύξηση των τεστ Παπανικολάου και του εμβολιασμού HPV στο Ηνωμένο Βασίλειο.

