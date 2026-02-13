Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Σε ποιους ασθενείς αυξάνουν έως 50% τον κίνδυνο θανάτου

Νέα μελέτη δείχνει ότι η συχνή κατανάλωση βιομηχανικά επεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου σε επιζώντες καρκίνου, ακόμη και όταν η συνολική διατροφή θεωρείται ποιοτική