Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Σε ποιους ασθενείς αυξάνουν έως 50% τον κίνδυνο θανάτου
Νέα μελέτη δείχνει ότι η συχνή κατανάλωση βιομηχανικά επεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου σε επιζώντες καρκίνου, ακόμη και όταν η συνολική διατροφή θεωρείται ποιοτική
Η συχνή κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων φαίνεται να επιβαρύνει σημαντικά την υγεία των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο. Σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη, η υψηλή πρόσληψη τέτοιων προϊόντων συνδέεται με περίπου 50% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία, καθώς και με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο.
Τα ευρήματα προέρχονται από έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention και βασίστηκε σε δεδομένα 802 ανδρών και γυναικών με ιστορικό καρκίνου, οι οποίοι συμμετείχαν στη μεγάλη ιταλική μελέτη Moli-sani. Τα δεδομένα συνοψίζουν η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η Βιολόγος Αλεξάνδρα Σταυροπούλου και ο Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας Θάνος Δημόπουλος.
