Από πνευμονική εμβολή λόγω καρκίνου «έφυγε» η Κάθριν Ο’ Χάρα η κινηματογραφική μαμά του Κέβιν – Τι πρέπει να ξέρουμε

Με αφορμή τον θάνατο της Κάθριν Ο’Χάρα από πνευμονική εμβολή που συνδέθηκε με καρκίνο του ορθού, επανέρχεται στο προσκήνιο ο σοβαρός κίνδυνος θρόμβωσης στους ογκολογικούς ασθενείς - Τι πρέπει να ξέρουμε για την πνευμονική εμβολή που είναι πιο συχνή στους καρκινοπαθείς