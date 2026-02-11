Από πνευμονική εμβολή λόγω καρκίνου «έφυγε» η Κάθριν Ο’ Χάρα η κινηματογραφική μαμά του Κέβιν – Τι πρέπει να ξέρουμε
Με αφορμή τον θάνατο της Κάθριν Ο’Χάρα από πνευμονική εμβολή που συνδέθηκε με καρκίνο του ορθού, επανέρχεται στο προσκήνιο ο σοβαρός κίνδυνος θρόμβωσης στους ογκολογικούς ασθενείς - Τι πρέπει να ξέρουμε για την πνευμονική εμβολή που είναι πιο συχνή στους καρκινοπαθείς
Μπορεί η Catherine O’Hara να έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου, αλλά η αιτία του θανάτου της έγινε γνωστή πριν από μερικές ημέρες, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου. Η αγαπημένη ηθοποιός και κινηματογραφική μαμά του Κέβιν από την ταινία «Μόνος στο σπίτι», πέθανε σε ηλικία 71 ετών από πνευμονική εμβολή που συνδέθηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου.
Η ύπαρξη καρκίνου αποτελεί παράγοντα κινδύνου για αυτόν τον απειλητικό για τη ζωή θρόμβο αίματος, ο οποίος προκαλεί περισσότερους από 36.000 θανάτους κάθε χρόνο, σύμφωνα με την American Heart Association. Σύμφωνα με το MD Anderson Cancer Center, εξειδικευμένο αντικαρκινικό κέντρο, μόλις περίπου το 3% των μη νοσηλευόμενων καρκινοπαθών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία πεθαίνουν μετά από πνευμονική εμβολή. Μεταξύ των νοσηλευόμενων ασθενών, το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες.
