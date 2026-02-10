Καρκίνος ωοθηκών: Πώς μια απλή επέμβαση μπορεί να σώσει ζωές
Μια απλή προληπτική επέμβαση κατά τη διάρκεια γυναικολογικών χειρουργείων φαίνεται να μειώνει δραστικά τον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών, συμφωνα με καναδική μελέτη
Μια καινοτόμος στρατηγική πρόληψης που αναπτύχθηκε στον Καναδά μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο της πιο συχνής και πιο θανατηφόρας μορφής καρκίνου των ωοθηκών έως και 80%, σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open.
Η μέθοδος, γνωστή ως ευκαιριακή σαλπιγγεκτομή, αφορά την προληπτική αφαίρεση των σαλπίγγων σε γυναίκες που υποβάλλονται ήδη σε συνηθισμένες γυναικολογικές επεμβάσεις, όπως υστερεκτομή ή απολίνωση σαλπίγγων.
