«Γίνε μέρος της λύσης, χάρισε ζωή»: Εθελοντική αιμοδοσία στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων από το ΕΚΕΑ
Αιμοδοσία Εθελοντική Αιμοδοσία Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ)

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, από τις 14:30 έως τις 18:30, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας καλεί τους πολίτες 18-65 ετών να προσφέρουν αίμα, σε μια περίοδο που οι ανάγκες των νοσοκομείων παραμένουν αυξημένες

Σε μια περίοδο που η έξαρση της γριπώδους συνδρομής και των ιώσεων επιβαρύνει την καθημερινότητα, οι ανάγκες στα νοσοκομεία δεν μπαίνουν «σε αναμονή». Οι μεταγγίσεις συνεχίζονται, οι χειρουργικές επεμβάσεις προγραμματίζονται, τα επείγοντα περιστατικά δεν σταματούν. Και το αίμα δεν παράγεται, μόνο προσφέρεται.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, από 14:30 έως 18:30, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, καλώντας τους πολίτες να κάνουν κάτι απλό, αλλά ουσιαστικό: να δώσουν αίμα.

