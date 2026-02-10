«Γίνε μέρος της λύσης, χάρισε ζωή»: Εθελοντική αιμοδοσία στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων από το ΕΚΕΑ

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, από τις 14:30 έως τις 18:30, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας καλεί τους πολίτες 18-65 ετών να προσφέρουν αίμα, σε μια περίοδο που οι ανάγκες των νοσοκομείων παραμένουν αυξημένες