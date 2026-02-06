Κολονοσκόπηση: Γιατί γίνεται πιο δύσκολα στις γυναίκες; Μια καθηγήτρια εξηγεί
YGEIAMOU.GR
Ανατομία Άνδρες Γυναίκες Ιατρικές Εξετάσεις Ορμόνες Πόνος

Κολονοσκόπηση: Γιατί γίνεται πιο δύσκολα στις γυναίκες; Μια καθηγήτρια εξηγεί

Από την κολονοσκόπηση μέχρι την τοποθέτηση καθετήρα, η ανατομία των γυναικών συχνά δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη - Τι εξηγεί η επιστήμη

Κολονοσκόπηση: Γιατί γίνεται πιο δύσκολα στις γυναίκες; Μια καθηγήτρια εξηγεί
Κλέλια Γιαρίμογλου
Μία εξέταση που υποτίθεται ότι είναι «ρουτίνας» κρατά περισσότερο απ’ όσο αναμενόταν. Είναι πιο επώδυνη απ’ όσο περιγράφεται. Η γυναίκα ασθενής ακούει ότι «συμβαίνει καμιά φορά», ότι ίσως φταίει το άγχος ή η μυϊκή ένταση. Όμως, πολύ συχνά, η πραγματική εξήγηση είναι πιο απλή – και καθαρά ανατομική.

Όπως επισημαίνει σε άρθρο της στο The Conversation, η Michelle Spear, καθηγήτρια Ανατομίας στο University of Bristol, πολλές συνηθισμένες ιατρικές εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί με βάση το ανδρικό σώμα. Όταν εφαρμόζονται στο γυναικείο, δεν λειτουργούν πάντα με τον ίδιο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης