Εμμηνόπαυση: Όλες οι λύσεις για την κολπική ξηρότητα και ατροφία – Η ειδικός εξηγεί
Αθανασία Παππά Αιδοιοκολπική ατροφία Εμμηνόπαυση Κολπική ξηρότητα

Εμμηνόπαυση: Όλες οι λύσεις για την κολπική ξηρότητα και ατροφία – Η ειδικός εξηγεί

Ποιες λύσεις μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των γυναικών στην εμμηνόπαυση με κολπική ξηρότητα και ατροφία

Εμμηνόπαυση: Όλες οι λύσεις για την κολπική ξηρότητα και ατροφία – Η ειδικός εξηγεί
*Γράφει η κυρία Αθανασία Παππά, Πρόεδρος ΕΛ.ΕΤ.ΕΜ, Επισκέπτρια Υγείας

Η ξηρότητα και η ατροφία του κόλπου είναι συμπτώματα που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση, και πολλές από εμάς τα έχουμε ήδη αντιμετωπίσει, συνήθως όταν αρχίζει η περιεμμηνόπαυση. Η κολπική ξηρότητα και η ατροφία του κόλπου αποτελούν δύο από τα πιο συχνά, αλλά λιγότερο συζητημένα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.

Παρά το γεγονός ότι επηρεάζουν σημαντικό ποσοστό γυναικών, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 45 ετών, εξακολουθούν να περιβάλλονται από σιωπή και δισταγμό. Ωστόσο, η κατανόηση αυτών των συμπτωμάτων και των διαθέσιμων λύσεων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής μας.

