Ενδομητρίωση: Η σιωπηλή νόσος που απειλεί τη γονιμότητα – Σήμερα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά
Ενδομητρίωση: Η σιωπηλή νόσος που απειλεί τη γονιμότητα – Σήμερα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά
Η ενδομητρίωση αποτελεί μία από τις συχνότερες αλλά και πιο παρεξηγημένες παθήσεις παγκοσμίως - Συνήθως η διάγνωσή της καθυστερεί ακόμη και επτά χρόνια, ενώ είναι γνωστό ότι απειλεί τη γονιμότητα - Ο Δρ. Στέφανος Χανδακάς, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ενδοσκοπικός Χειρουργός Αναπαραγωγής εξηγεί τα πάντα για τη σιωπηρή νόσο
*Γράφει ο Δρ. Στέφανος Χανδακάς, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ενδοσκοπικός Χειρουργός Αναπαραγωγής, Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Ιδρυτής και Πρόεδρος της HOPEgenesis
Η ενδομητρίωση αποτελεί μία από τις συχνότερες αλλά και πιο παρεξηγημένες γυναικολογικές παθήσεις παγκοσμίως. Παρότι αφορά περίπου 300 εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο, εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο βαθμό υποδιαγνωσμένη, με αποτέλεσμα ο μέσος χρόνος που απαιτείται μέχρι τη σωστή διάγνωση να φτάνει τα επτά χρόνια. Επτά χρόνια πόνου, αβεβαιότητας, λανθασμένων διαγνώσεων και συχνά αμφισβήτησης των συμπτωμάτων που βιώνουν οι ίδιες οι γυναίκες.
Η ενδομητρίωση δεν είναι μία «απλή γυναικολογική ενόχληση». Πρόκειται για μία χρόνια, φλεγμονώδη νόσο, η οποία επηρεάζει πολλαπλές πτυχές της ζωής μιας γυναίκας: τη σωματική της υγεία, την ψυχολογία, την επαγγελματική καθημερινότητα, τις προσωπικές σχέσεις και, σε αρκετές περιπτώσεις, τη γονιμότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ενδομητρίωση αποτελεί μία από τις συχνότερες αλλά και πιο παρεξηγημένες γυναικολογικές παθήσεις παγκοσμίως. Παρότι αφορά περίπου 300 εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο, εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο βαθμό υποδιαγνωσμένη, με αποτέλεσμα ο μέσος χρόνος που απαιτείται μέχρι τη σωστή διάγνωση να φτάνει τα επτά χρόνια. Επτά χρόνια πόνου, αβεβαιότητας, λανθασμένων διαγνώσεων και συχνά αμφισβήτησης των συμπτωμάτων που βιώνουν οι ίδιες οι γυναίκες.
Η ενδομητρίωση δεν είναι μία «απλή γυναικολογική ενόχληση». Πρόκειται για μία χρόνια, φλεγμονώδη νόσο, η οποία επηρεάζει πολλαπλές πτυχές της ζωής μιας γυναίκας: τη σωματική της υγεία, την ψυχολογία, την επαγγελματική καθημερινότητα, τις προσωπικές σχέσεις και, σε αρκετές περιπτώσεις, τη γονιμότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα