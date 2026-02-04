Μαίες: Συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας για το νέο καθηκοντολόγιο
Μαίες: Συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας για το νέο καθηκοντολόγιο

Οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών ζητούν την απόσυρση του πλαισίου, υποστηρίζοντας ότι περιορίζει τον ρόλο τους και αποκλείει την αυτόνομη διενέργεια φυσιολογικού τοκετού στην ΠΦΥ

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Αθήνας καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, στις 11:30, με αφορμή το υπό έγκριση νέο καθηκοντολόγιο, το οποίο – όπως υποστηρίζει – υποβαθμίζει τον επιστημονικό και θεσμικό ρόλο της μαίας.

Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον υφυπουργό Υγείας, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από συλλόγους μαιών από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να καταθέσουν τις θέσεις και τις αντιρρήσεις τους.

