Αναπνευστικές λοιμώξεις: Η γρίπη «κρατά» την πίεση στα νοσοκομεία – Σε ύφεση ο κορωνοϊός
Αναπνευστικές λοιμώξεις: Η γρίπη «κρατά» την πίεση στα νοσοκομεία – Σε ύφεση ο κορωνοϊός

Η γρίπη συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά περιστατικά και το ιικό της φορτίο να αποτυπώνεται στα λύματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

ygeiamou.gr team
Η γενική εικόνα από τους αναπνευστικούς ιούς δείχνει μια ήπια βελτίωση, όμως η γρίπη εξακολουθεί να αφήνει έντονο αποτύπωμα στα νοσοκομεία. Αυτό προκύπτει από την Εβδομαδιαία Έκθεση Ενιαίας Επιτήρησης Αναπνευστικών Ιών του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 03/2026 (12-18 Ιανουαρίου 2026).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η γριπώδης συνδρομή (ILI) μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αντίστοιχα, τα περιστατικά σοβαρής οξείας λοίμωξης αναπνευστικού (SARI) υποχώρησαν συνολικά, με μια μικρή άνοδο να καταγράφεται στα παιδιά.

ygeiamou.gr team
