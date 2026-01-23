Αναπνευστικές λοιμώξεις: Η γρίπη «κρατά» την πίεση στα νοσοκομεία – Σε ύφεση ο κορωνοϊός
Αναπνευστικές λοιμώξεις: Η γρίπη «κρατά» την πίεση στα νοσοκομεία – Σε ύφεση ο κορωνοϊός
Η γρίπη συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά περιστατικά και το ιικό της φορτίο να αποτυπώνεται στα λύματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα
Η γενική εικόνα από τους αναπνευστικούς ιούς δείχνει μια ήπια βελτίωση, όμως η γρίπη εξακολουθεί να αφήνει έντονο αποτύπωμα στα νοσοκομεία. Αυτό προκύπτει από την Εβδομαδιαία Έκθεση Ενιαίας Επιτήρησης Αναπνευστικών Ιών του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 03/2026 (12-18 Ιανουαρίου 2026).
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η γριπώδης συνδρομή (ILI) μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αντίστοιχα, τα περιστατικά σοβαρής οξείας λοίμωξης αναπνευστικού (SARI) υποχώρησαν συνολικά, με μια μικρή άνοδο να καταγράφεται στα παιδιά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η γριπώδης συνδρομή (ILI) μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αντίστοιχα, τα περιστατικά σοβαρής οξείας λοίμωξης αναπνευστικού (SARI) υποχώρησαν συνολικά, με μια μικρή άνοδο να καταγράφεται στα παιδιά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα