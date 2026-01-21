Γιατί όλοι «κολλάνε» κάτι το χειμώνα; Πόσο μπορεί να μας αρρωστήσει το κρύο
Γιατί όλοι «κολλάνε» κάτι το χειμώνα; Πόσο μπορεί να μας αρρωστήσει το κρύο

Το κρύο δεν προκαλεί από μόνο του γρίπη ή κρυολόγημα, αλλά δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες που βοηθούν τους ιούς να εξαπλωθούν και να εγκατασταθούν - Τι μπορούμε να κάνουμε

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η πλειοψηφία των ανθρώπων – ανεξαρτήτως κουλτούρας – θα έχει ακούσει, έστω μία φορά στη ζωή τους, τη φράση «ζακέτα να πάρεις» ή «μην βγεις λουσμένος, θα κρυώσεις». Τέτοιες φράσεις προκύπτουν από την πεποίθηση ότι η έκθεση στο κρύο μάς αρρωσταίνει. Όμως, ποια είναι η σχέση μεταξύ καιρού και ασθενειών; Η απάντηση είναι, εν μέρει, περίπλοκη. Οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν προκαλούν λοιμώξεις μεν, αλλά επηρεάζουν τους παράγοντες που μας καθιστούν πιο ευάλωτους σε αυτές, εξηγεί η Manal Mohammed στο The Conversation.

Ο ρόλος του κρύου στην πρώτη γραμμή άμυνας

Αρχικά, τόσο το (κοινό) κρυολόγημα όσο και η γρίπη προκαλούνται από επιβλαβή μικρόβια – όχι από τον ψυχρό αέρα – τα οποία μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων ή με τη φυσική επαφή.

