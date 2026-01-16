Τα ασφαλιστήρια υγείας δεν είναι όλα ίδια – Πώς να επιλέξετε το σωστό για εσάς
Τα ασφαλιστήρια υγείας δεν είναι όλα ίδια – Πώς να επιλέξετε το σωστό για εσάς
Τι καθορίζει το κόστος και πώς ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει το συμβόλαιο που ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες του
Τα προγράμματα Υγείας των ασφαλιστικών εταιρειών, όπως έχουν σήμερα διαμορφωθεί, παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τις δυνατότητες και τις καλύψεις που προσφέρουν στους κατόχους τους.
Η μία κοινή παροχή σε όλα τα διαφορετικά μεταξύ τους προγράμματα είναι αυτή που εξασφαλίζει στους ασφαλισμένους την πρόσβαση στην ιδιωτική Υγεία. Δηλαδή, όλα προσφέρουν αυτό που επιθυμούν οι πολίτες που αποφασίζουν να αποκτήσουν ένα πρόγραμμα Υγείας: τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο όταν τους χρειαστεί.
Πέραν αυτής, όμως, της κοινής δυνατότητας, από πρόγραμμα σε πρόγραμμα εμφανίζονται μεγάλες διαφορές, ακόμη και μέσα στην ίδια ασφαλιστική εταιρεία. Ο λόγος ύπαρξης των διαφορετικών προγραμμάτων Υγείας επιλέχθηκε από τις ασφαλιστικές εταιρείες ως μέσο ευελιξίας παροχών προς τους καταναλωτές, με βασική επιδίωξη τη μείωση του κόστους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το πρόγραμμα δεν είναι ικανοποιητικό.
