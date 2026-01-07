Κουρκουμάς: Ο «χρυσός» της κουζίνας με τα αμέτρητα οφέλη για την υγεία – Πότε πρέπει να αποφεύγεται
Κουρκουμάς: Ο «χρυσός» της κουζίνας με τα αμέτρητα οφέλη για την υγεία – Πότε πρέπει να αποφεύγεται
Ο κουρκουμάς θεωρείται φυσικό αντιφλεγμονώδες, όμως η κατανάλωσή του δεν είναι πάντα ακίνδυνη - Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν τον εντάξετε στη ρουτίνα σας
Ο κουρκουμάς κατέχει εδώ και καιρό μια ξεχωριστή θέση, τόσο στο ράφι της κουζίνας, όσο και σε αυτό του φαρμακείου. Όπως το σκόρδο και το τζίντζερ, εκτιμάται για τη γεύση του, αλλά και ως φυσικό φάρμακο, γι’ αυτό και εμπεριέχεται σε πολλά προϊόντα ευεξίας.
Για περισσότερα από 4.000 χρόνια, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον κουρκουμά με διάφορους τρόπους. Για αιώνες, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αγιουβερδικής ιατρικής και της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής, οι οποίες δίνουν έμφαση στην ισορροπία μεταξύ σώματος, νου και πνεύματος. Παραδοσιακά, χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των αρθρώσεων και των οστών, την ανακούφιση των πεπτικών προβλημάτων και τη βελτίωση του δέρματος – η σύγχρονη επιστήμη υποδηλώνει ότι αυτές οι αρχαίες πρακτικές έχουν επιστημονική βάση.
