Εμμηνόπαυση: Πόσο προστατεύει η ορμονοθεραπεία από άνοια; Μελέτη σε 1 εκατ. γυναίκες απαντά
Μια νέα, μεγάλης κλίμακας μελέτη επανεξετάζει όλα τα δεδομένα και επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε ένα ερώτημα που απασχολεί γυναίκες και γιατρούς εδώ και δεκαετίες: πόσο επηρεάζει η ορμονική θεραπεία την εμφάνιση γνωστικών διαταραχών στην εμμηνόπαυση;
Εδώ και δεκαετίες, οι γυναίκες που μπαίνουν στην εμμηνόπαυση λαμβάνουν αντικρουόμενες συμβουλές σχετικά με την ορμονική θεραπεία. Ορισμένες μελέτες πρότειναν ότι θα μπορούσε να προφυλάσσει από την άνοια. Άλλες προειδοποιούσαν ότι ίσως αυξάνει τον κίνδυνο. Τώρα, μια ανασκόπηση μεγάλης κλίμακας προσφέρει την πιο ξεκάθαρη συνολική εικόνα έως τώρα- και δεν δείχνει μια σταθερή σύνδεση ούτε προς όφελος ούτε προς βλάβη.
Η συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Healthy Longevity, ανέλυσε δεδομένα από περισσότερες από 1 εκατομμύριο γυναίκες. Οι ερευνητές εξέτασαν αν η ορμονική θεραπεία στην εμμηνόπαυση σχετίζεται με αυξημένο ή μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας ή ήπιας νοητικής διαταραχής.
