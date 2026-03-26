Επέμβαση σε όγκους υπόφυσης με μεθόδους σύγχρονης νευροχειρουργικής
Με 20ετή εμπειρία και με την εφαρμογή ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, καθίσταται εφικτή η στοχευμένη αντιμετώπιση των αδενωμάτων της υπόφυσης, με ελάχιστο χρόνο ανάρρωσης, εξηγεί ο κ. Παναγιώτης Νομικός, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Α’ Νευροχειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ
Η υπόφυση είναι ένας μικρός αλλά καθοριστικός αδένας στη βάση του εγκεφάλου, ο οποίος ρυθμίζει τις περισσότερες ορμονικές λειτουργίες του οργανισμού. Οι όγκοι της – συνήθως καλοήθη αδενώματα – μπορούν να προκαλέσουν από ανεξήγητη κόπωση και ορμονικές διαταραχές μέχρι προβλήματα όρασης και σημαντική επιδείνωση της ποιότητας ζωής. Παρότι δεν είναι κακοήθεις, απαιτούν εξειδικευμένη διαχείριση, καθώς η θέση τους είναι ευαίσθητη και η λειτουργία τους ζωτικής σημασίας.
Η εξέλιξη της νευροχειρουργικής έχει επιτρέψει την αποτελεσματική και ασφαλή χειρουργική αντιμετώπιση των αδενωμάτων υπόφυσης. Στην Α’ Νευροχειρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ έχουμε αναπτύξει ένα Κέντρο Χειρουργικής Όγκων Υπόφυσης, το οποίο συγκαταλέγεται στα πιο έμπειρα και σταθερά κέντρα αναφοράς στη Ευρώπη. Από το 2004 περισσότεροι από 1.000 ασθενείς έχουν χειρουργηθεί στο πλαίσιο αυτής της 20ετούς προσπάθειας, με αποτελέσματα αντίστοιχα των καλύτερων διεθνών κέντρων αναφοράς και εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά επιπλοκών, τα οποία έχουν παρουσιαστεί πολλαπλώς σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.
