Κύστη κόκκυγος: Aπό το αρχικό σύμπτωμα μέχρι την οριστική αντιμετώπιση – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

(τριχοφωλεακή κύστη) είναι μιαπου εμφανίζεται στη σχισμή στην κορυφή των γλουτών, κοντά στην ουρά (κόκκυγας). Τυπικά εκδηλώνεται ως, η οποία μπορεί να μολυνθεί και να γεμίσει με πύον, τρίχες και υπολείμματα φλεγμονής.Πήρε και την ονομασίακαθώς έγινε γνωστή κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου όταν πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες υπέφεραν από τη συγκεκριμένη νόσο. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι οδηγούσαν καθιστοί για πολλές ώρες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας τα στρατιωτικά Jeep σε κατεστραμμένους από τον πόλεμο δρόμους. Ήταν η περίοδος που οι επεμβάσεις για κύστη κόκκυγος ήταν ιδιαιτέρως αυξημένες.Ο όροςκυριολεκτικά σημαίνει: την παρουσία δηλαδή τριχών μέσα σε μια κοιλότητα. Στην ουσία, ο όρος κύστη κόκκυγος, δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια «κύστη στον κόκκυγα» αλλά ότι