Κύστη κόκκυγος: Aπό το αρχικό σύμπτωμα μέχρι την οριστική αντιμετώπιση – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε
Από τα αίτια εμφάνισης και τους παράγοντες κινδύνου, στα συμπτώματα και τις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές, ο κ. Φώτιος Αρχοντοβασίλης, MD, PHD, FEHS, Διευθυντής ΣΤ’ Χειρουργικής Κλινικής Metropolitan General, εξηγεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την κύστη κόκκυγος
Η κύστη κόκκυγος (τριχοφωλεακή κύστη) είναι μια χρόνια πάθηση του δέρματος που εμφανίζεται στη σχισμή στην κορυφή των γλουτών, κοντά στην ουρά (κόκκυγας). Τυπικά εκδηλώνεται ως μια μικρή τρύπα ή συρίγγιο στο δέρμα, η οποία μπορεί να μολυνθεί και να γεμίσει με πύον, τρίχες και υπολείμματα φλεγμονής. Όταν μολυνθεί, προκαλεί έντονο πόνο, οίδημα και απόστημα.
Πήρε και την ονομασία “νόσος του Jeep” καθώς έγινε γνωστή κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου όταν πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες υπέφεραν από τη συγκεκριμένη νόσο. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι οδηγούσαν καθιστοί για πολλές ώρες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας τα στρατιωτικά Jeep σε κατεστραμμένους από τον πόλεμο δρόμους. Ήταν η περίοδος που οι επεμβάσεις για κύστη κόκκυγος ήταν ιδιαιτέρως αυξημένες.
Ο όρος «τριχοφωλεακή» κυριολεκτικά σημαίνει “φωλιά από τρίχες” – αντικατοπτρίζοντας το βασικό χαρακτηριστικό και αίτιο της νόσου: την παρουσία δηλαδή τριχών μέσα σε μια κοιλότητα. Στην ουσία, ο όρος κύστη κόκκυγος, δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια «κύστη στον κόκκυγα» αλλά ότι η συγκεκριμένη παθολογία του δέρματος και του υποδορίου εντοπίζεται κοντά στη περιοχή που βρίσκεται ο κόκκυγας».
