Φοβάστε όταν επιστρέφετε μόνοι στο σπίτι; Έξυπνη εφαρμογή βρίσκει την πιο ασφαλή διαδρομή

Γιατί οι γυναίκες βιώνουν πιο έντονα την ανασφάλεια στον δημόσιο χώρο μετά τη δύση του ήλιου και πώς η τεχνολογία επιχειρεί να μειώσει το καθημερινό άγχος