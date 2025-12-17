Φοβάστε όταν επιστρέφετε μόνοι στο σπίτι; Έξυπνη εφαρμογή βρίσκει την πιο ασφαλή διαδρομή
Γιατί οι γυναίκες βιώνουν πιο έντονα την ανασφάλεια στον δημόσιο χώρο μετά τη δύση του ήλιου και πώς η τεχνολογία επιχειρεί να μειώσει το καθημερινό άγχος
Το να περπατά κανείς μόνος τη νύχτα δεν είναι για όλους το ίδιο. Για πολλές γυναίκες, αλλά και για ευάλωτες ομάδες, η επιστροφή στο σπίτι μετά τη δύση του ήλιου συνοδεύεται από άγχος, εγρήγορση και συχνά αλλαγή διαδρομής. Ο φόβος δεν είναι υπερβολή. Είναι καθημερινή εμπειρία.
Σύμφωνα με βρετανικά στοιχεία, περισσότερες από 8 στις 10 γυναίκες δηλώνουν ότι αισθάνονται ανασφάλεια όταν περπατούν μόνες τη νύχτα, ενώ περίπου δύο στις τρεις αποφεύγουν συνειδητά να μετακινηθούν μόνες όταν έχει σκοτεινιάσει. Πολλές επιλέγουν μεγαλύτερες διαδρομές ή μέσα μεταφοράς που κοστίζουν περισσότερο, προκειμένου να αισθανθούν ασφαλείς.
Αυτή η διαρκής εγρήγορση έχει και ψυχολογικό κόστος. Η αίσθηση ότι πρέπει να «σκανάρει» κανείς το περιβάλλον του, να αποφεύγει δρόμους ή να αλλάζει συμπεριφορά, ενισχύει το χρόνιο στρες και περιορίζει την αίσθηση ελευθερίας στον δημόσιο χώρο. Δεν πρόκειται απλώς για φόβο ενός πιθανού περιστατικού, αλλά για μια σταθερή κατάσταση ψυχικής επιβάρυνσης που επηρεάζει την καθημερινότητα.
