Οι νέες θεραπείες αλλάζουν την Ιατρική – Πώς προσαρμόζονται τα ασφαλιστήρια υγείας
Οι νέες θεραπείες αλλάζουν την Ιατρική – Πώς προσαρμόζονται τα ασφαλιστήρια υγείας
Ανοσοθεραπεία, προηγμένες χημειοθεραπείες και νέες τεχνικές αλλάζουν την Ιατρική. Δείτε πώς προσαρμόζονται τα ασφαλιστικά προγράμματα και τι πρέπει να προσέξετε
Ολοένα και περισσότερες καινοτόμες θεραπείες εντάσσονται σήμερα στη φαρέτρα της ιατρικής. Η πρόοδος της επιστήμης είναι ραγδαία και νέες μέθοδοι κάνουν συνεχώς την εμφάνισή τους στην κλινική πράξη, απαιτώντας εξειδίκευση και προσφέροντας σημαντικά αποτελέσματα σε πλήθος σοβαρών παθήσεων. Ανοσοθεραπεία, εξελιγμένες χημειοθεραπείες, ρομποτική χειρουργική και άλλες σύγχρονες τεχνικές αποτελούν πλέον καθημερινότητα στα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα.
Οι ασφαλιστικές προσαρμόζονται στις εξελίξεις
Σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο, τα ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας εκσυγχρονίζονται, ενσωματώνοντας σταδιακά τις νέες δυνατότητες της ιατρικής. Επειδή τα περισσότερα συμβόλαια είναι ετησίως ανανεούμενα, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν όρους και παροχές σε κάθε ανανέωση, γεγονός που συχνά συνδέεται και με ανατιμήσεις που προκαλούν δυσαρέσκεια στους ασφαλισμένους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι ασφαλιστικές προσαρμόζονται στις εξελίξεις
Σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο, τα ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας εκσυγχρονίζονται, ενσωματώνοντας σταδιακά τις νέες δυνατότητες της ιατρικής. Επειδή τα περισσότερα συμβόλαια είναι ετησίως ανανεούμενα, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν όρους και παροχές σε κάθε ανανέωση, γεγονός που συχνά συνδέεται και με ανατιμήσεις που προκαλούν δυσαρέσκεια στους ασφαλισμένους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα