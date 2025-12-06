ΠΟΥ: Νέες οδηγίες για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας – Οι αντιδράσεις
Ο ΠΟΥ αναγνωρίζει την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο και συστήνει για πρώτη φορά τη μακροχρόνια χρήση των GLP-1 θεραπειών - Προβληματισμός για την πρόσβαση και το κόστος
Σε νέα εποχή εισέρχεται η διαχείριση της παχυσαρκίας, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) την αναγνωρίζει επίσημα ως χρόνια νόσο που απαιτεί διαρκή ιατρική παρακολούθηση και μακροχρόνια θεραπεία. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, με την έκδοση — για πρώτη φορά — επίσημων κατευθυντήριων οδηγιών του ΠΟΥ για τη χρήση των θεραπειών GLP-1 σε άτομα με δείκτη μάζας σώματος (BMI) ίσο ή μεγαλύτερο του 30.
Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως ζουν σήμερα με παχυσαρκία, ενώ χωρίς αποφασιστικά μέτρα ο αριθμός αυτός ενδέχεται να διπλασιαστεί έως το 2030.
Οι δύο βασικές συστάσεις
Σύμφωνα με το Reuters, οι νέες οδηγίες βασίζονται σε δύο κεντρικούς άξονες:
1. Χορήγηση φαρμάκων GLP-1 σε ενήλικες με παχυσαρκία (εξαιρούνται οι εγκυμονούσες), στο πλαίσιο μακροχρόνιας θεραπευτικής παρέμβασης.
2. Συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής με αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως ισορροπημένη διατροφή, σωματική δραστηριότητα και συστηματική υποστήριξη αλλαγής συμπεριφοράς.
