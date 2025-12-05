Ποιες είναι οι καλύψεις των ασφαλιστηρίων υγείας για τον τοκετό – Ενημερωθείτε
Ποιες είναι οι καλύψεις των ασφαλιστηρίων υγείας για τον τοκετό – Ενημερωθείτε
Παλαιότερα οι ασφαλιστικές εταιρίες εφάρμοζαν την πλήρη κάλυψη του τοκετού - Σήμερα τα προγράμματα έχουν αλλάξει μορφή - Ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες καλύψεις
Παρά το γεγονός ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα δεν καταγράφουν αύξηση, αλλά αντίθετα βαίνουν μειούμενες -οπότε και δεν θα ήταν μεγάλη επιβάρυνση για τις ασφαλιστικές εταιρείες- τελικά δεν καλύπτονται πλήρως και δεν αποζημιώνονται στο συνολικό τους κόστος.
Στο παρελθόν είχε δοκιμαστεί η πλήρης κάλυψη του τοκετού από την ασφαλιστική αγορά και υπήρχαν προγράμματα Υγείας τα οποία προέβλεπαν υψηλές αποζημιώσεις στις ασφαλισμένες γυναίκες όταν αυτές έφθαναν στην τεκνοποίηση. Πολλές Ελληνίδες είχαν την τύχη να απολάβουν τις παροχές αυτών των προγραμμάτων τα οποία αποζημίωναν στο ακέραιο την παραμονή στο ιδιωτικό μαιευτήριο και μάλιστα σε καλή θέση. Ωστόσο, η εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς επέλεξε την κατάργηση αυτών των πλήρους κάλυψης προγραμμάτων.
