Οργασμός: 5 λόγοι που οι γυναίκες προσποιούνται στο σεξ

Γιατί προσποιούνται τον οργασμό οι γυναίκες; Έρευνα αποκαλύπτει τους 5 πιο συχνούς λόγους πίσω από το πιο κοινό «ψέμα» στο σεξ
Η εμβληματική σκηνή με τον ψεύτικο οργασμό της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» το 1989 έχει μείνει στην ιστορία, όχι μόνο για το χιούμορ της, αλλά και επειδή έθιξε μια μεγάλη αλήθεια: πολλές γυναίκες προσποιούνται οργασμό, συχνά επειδή ο σύντροφός τους δεν είναι τόσο… επιδέξιος όσο νομίζει.
Όμως, οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι τόσο απλές. Ο ψεύτικος οργασμός στο σεξ δεν αφορά μόνο την «κακή επίδοση», αλλά συνδέεται με βαθύτερες συναισθηματικές και ψυχολογικές αιτίες. Δεν αφορά, μάλιστα, μόνο τις γυναίκες, καθώς αρκετοί άνδρες παραδέχονται ότι κι εκείνοι λένε ψέματα στο κρεβάτι, κυρίως για να αποφύγουν εντάσεις και παρεξηγήσεις.
