Ποιοι γιατροί κερδίζουν έδαφος όσο η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει άλματα – Ελληνική μελέτη απαντά
Πόσο απειλεί η Τεχνητή Νοημοσύνη το επάγγελμα του γιατρού; Ελληνική μελέτη αναλύει τους λόγους για τους οποίους το ανθρώπινο πρόσωπο του γιατρού γίνεται ακόμη πιο σημαντικό όσο μεγαλώνουν τα τεχνολογικά άλματα
Με την ταχεία άνοδο της τεχνολογίας και ειδικότερα των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, πολλοί γκουρού της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων -ανάμεσά τους και ο Elon Musk και ο Bill Gates- κάνουν λόγο για τα λεγόμενα soft skills (ήπιες δεξιότητες), τα οποία τελικά θα διαμορφώσουν το πεδίο της εργασίας τα επόμενα χρόνια. Οι ίδιες ικανότητες, δηλαδή η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική δουλειά και η διαπροσωπική επικοινωνία, θεωρούνται βασικές και για το ιατρικό προσωπικό.
Συγκεκριμένα, αυτές οι δεξιότητες θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης, της ηθικής υπευθυνότητας και της ανθρωποκεντρικής φροντίδας. Υπό αυτό το πρίσμα, μια νεότερη ελληνική μελέτη από το Τμήμα Πολιτικής Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και με επικεφαλής την κυρία Έφη Σίμου, εξετάζει τον εξελισσόμενο ρόλο των ήπιων δεξιοτήτων στην ιατρική εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναλύοντας τις προκλήσεις στον ορισμό τους, τις παιδαγωγικές στρατηγικές και την ενσωμάτωση της γνώσης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες της.
