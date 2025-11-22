Τι είναι η δηλητηρίαση από το παράσιτο «ανισάκις» – Τι πρέπει να ξέρετε
Μάθετε πώς μεταδίδεται, ποια συμπτώματα προκαλεί και πώς μπορείτε να την προλάβετε
Ένα σοβαρό περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης από το παράσιτο «ανισάκις» εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 22χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά την κατανάλωση σούσι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
Ο 22χρονος, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος στους γιατρούς, κατανάλωνε συχνά σούσι. Λίγο μετά το γεύμα του, εμφάνισε οξεία συμπτώματα, με έντονη αδιαθεσία που τον οδήγησε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε εξετάσεις, ενώ η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για πιθανή νεοπλασία, με αποτέλεσμα ο νεαρός να οδηγηθεί στο χειρουργείο για περαιτέρω διερεύνηση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο 22χρονος είχε μολυνθεί από το εντερικό παράσιτο «ανισάκις».
