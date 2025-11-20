Ελλείψεις φαρμάκων: Τι ζητά ο ΕΟΦ από φαρμακοποιούς, γιατρούς, πολίτες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
Ελλείψεις φαρμάκων: Τι ζητά ο ΕΟΦ από φαρμακοποιούς, γιατρούς, πολίτες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα

Ο ΕΟΦ συμμετέχει στην ενημερωτική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων με βασικό μήνυμα: «Η αντιμετώπιση των ελλείψεων των φαρμάκων χρειάζεται ομαδική προσπάθεια»

Κλέλια Γιαρίμογλου
O ΕΟΦ συμμετέχει στην ενημερωτική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων με βασικό μήνυμα: «Η αντιμετώπιση των ελλείψεων των φαρμάκων χρειάζεται ομαδική προσπάθεια». Η εκστρατεία έχει ως στόχο την ανάδειξη της ανάγκης ομαδικής προσπάθειας από φαρμακοποιούς, γιατρούς, ασθενείς και αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων.

Τα τελευταία χρόνια, οι ελλείψεις φαρμάκων γίνονται όλο και πιο συχνές και σύνθετες, προκαλώντας ανησυχία στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), οι διαταραχές στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, τα προβλήματα παραγωγής, οι πανδημίες, οι ελλείψεις πρώτων υλών και οι απρόβλεπτες αυξήσεις της ζήτησης είναι μερικοί από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η διαθεσιμότητα φαρμάκων περιορίζεται.

