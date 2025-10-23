Καρκίνος μαστού: Οι νέες θεραπείες που παρουσιάστηκαν στο παγκόσμιο συνέδριο ESMO 2025
Καρκίνος μαστού: Οι νέες θεραπείες που παρουσιάστηκαν στο παγκόσμιο συνέδριο ESMO 2025
Τα νέα ερευνητικά ευρήματα που παρουσιάστηκαν στο ESMO 2025 δείχνουν ότι οι σύγχρονες, στοχευμένες θεραπείες και τα σύζευγματα αντισωμάτων - φαρμάκου υπόσχονται καλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης και μειωμένο κίνδυνο υποτροπής για ασθενείς με HER2-θετικό και τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού
Σημαντικές μελέτες ανακοινώθηκαν σχετικά με την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, οι οποίες αναμένονται να τροποποιήσουν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση αυτής της νόσου. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αγγελική Ανδρικοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής) συνοψίζουν τις σημαντικότερες από αυτές τις μελέτες.
Τι είναι ο HER2-θετικός καρκίνος;
Σε περίπου 20% των ασθενών με καρκίνο του μαστού, τα κύτταρά τους περιέχουν υποδοχείς για έναν παράγοντα που λέγεται HER2, εναντίον του οποίου εδώ και αρκετά χρόνια χορηγούνται στοχευμένες θεραπείες. Στο συνέδριο ESMO 2025 παρουσιάστηκαν σημαντικές μελέτες που αφορούν αυτή την κατηγορία ασθενών με καρκίνο του μαστού (HER2 θετική νόσος).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τι είναι ο HER2-θετικός καρκίνος;
Σε περίπου 20% των ασθενών με καρκίνο του μαστού, τα κύτταρά τους περιέχουν υποδοχείς για έναν παράγοντα που λέγεται HER2, εναντίον του οποίου εδώ και αρκετά χρόνια χορηγούνται στοχευμένες θεραπείες. Στο συνέδριο ESMO 2025 παρουσιάστηκαν σημαντικές μελέτες που αφορούν αυτή την κατηγορία ασθενών με καρκίνο του μαστού (HER2 θετική νόσος).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα