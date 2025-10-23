Καρκίνος μαστού: Οι νέες θεραπείες που παρουσιάστηκαν στο παγκόσμιο συνέδριο ESMO 2025

Τα νέα ερευνητικά ευρήματα που παρουσιάστηκαν στο ESMO 2025 δείχνουν ότι οι σύγχρονες, στοχευμένες θεραπείες και τα σύζευγματα αντισωμάτων - φαρμάκου υπόσχονται καλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης και μειωμένο κίνδυνο υποτροπής για ασθενείς με HER2-θετικό και τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού