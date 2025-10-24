Καινοτομία: Πώς η ορμόνη της ευτυχίας «βοηθά» στη θεραπεία του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου
Μελέτη δείχνει ότι συγκεκριμένα μικρόβια του εντέρου μπορούν να παράγουν το «μόριο της ευεξίας», προσφέροντας ελπίδα για τη θεραπεία του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Μία από τις πιο συχνές γαστρεντερικές διαταραχές που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, και ιδίως των γυναικών, είναι το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS). Η πάθηση εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα ή διάρροια, ενώ η ακριβής αιτία της παραμένει αδιευκρίνιστη.

Ωστόσο, οι επιστημονικές ενδείξεις δείχνουν ολοένα και περισσότερο προς το εντερικό μικροβίωμα και τη σεροτονίνη (γνωστή ως νευροδιαβιβαστής ή ορμόνη της ευτυχίας) ως κρίσιμους παράγοντες.

Σαβίνα Αποστολοπούλου
