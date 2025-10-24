Καινοτομία: Πώς η ορμόνη της ευτυχίας «βοηθά» στη θεραπεία του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου

Μελέτη δείχνει ότι συγκεκριμένα μικρόβια του εντέρου μπορούν να παράγουν το «μόριο της ευεξίας», προσφέροντας ελπίδα για τη θεραπεία του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου