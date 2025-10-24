Καινοτομία: Πώς η ορμόνη της ευτυχίας «βοηθά» στη θεραπεία του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου
Καινοτομία: Πώς η ορμόνη της ευτυχίας «βοηθά» στη θεραπεία του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου
Μελέτη δείχνει ότι συγκεκριμένα μικρόβια του εντέρου μπορούν να παράγουν το «μόριο της ευεξίας», προσφέροντας ελπίδα για τη θεραπεία του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου
Μία από τις πιο συχνές γαστρεντερικές διαταραχές που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, και ιδίως των γυναικών, είναι το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS). Η πάθηση εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα ή διάρροια, ενώ η ακριβής αιτία της παραμένει αδιευκρίνιστη.
Ωστόσο, οι επιστημονικές ενδείξεις δείχνουν ολοένα και περισσότερο προς το εντερικό μικροβίωμα και τη σεροτονίνη (γνωστή ως νευροδιαβιβαστής ή ορμόνη της ευτυχίας) ως κρίσιμους παράγοντες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ωστόσο, οι επιστημονικές ενδείξεις δείχνουν ολοένα και περισσότερο προς το εντερικό μικροβίωμα και τη σεροτονίνη (γνωστή ως νευροδιαβιβαστής ή ορμόνη της ευτυχίας) ως κρίσιμους παράγοντες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα