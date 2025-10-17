Πότε οι οδοντόκρεμες δεν προστατεύουν από την τερηδόνα – Στο μικροσκόπιο 17 προϊόντα λεύκανσης δοντιών
Πότε οι οδοντόκρεμες δεν προστατεύουν από την τερηδόνα – Στο μικροσκόπιο 17 προϊόντα λεύκανσης δοντιών

Δεν είναι όλες οι οδοντόκρεμες λεύκανσης εξίσου αποτελεσματικές. Δοκιμή έδειξε ότι ορισμένες προσφέρουν περιορισμένη προστασία από την τερηδόνα, ενώ άλλες υποβαθμίστηκαν λόγω της σύνθεσής τους

Πότε οι οδοντόκρεμες δεν προστατεύουν από την τερηδόνα – Στο μικροσκόπιο 17 προϊόντα λεύκανσης δοντιών
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Οι οδοντόκρεμες λεύκανσης υπόσχονται πιο φωτεινό χαμόγελο και, ταυτόχρονα, προστασία από την τερηδόνα. Όμως, νέα γερμανο-αυστριακή αξιολόγηση 17 προϊόντων φέρνει στο φως πως η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη: 3 οδοντόκρεμες απέτυχαν να προσφέρουν αξιόπιστη πρόληψη, ενώ σε 2 βρέθηκε διοξείδιο του τιτανίου -μια ουσία αμφιλεγόμενη για την ασφάλειά της.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Πληροφόρησης Καταναλωτών της Αυστρίας σε συνεργασία με το Γερμανικό Ίδρυμα Stiftung Warentest. Στο μικροσκόπιο τέθηκαν 17 προϊόντα λεύκανσης, τα οποία αξιολογήθηκαν για:

Σαβίνα Αποστολοπούλου
