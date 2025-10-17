Καρκίνος παχέος εντέρου: Επεμβάσεις με λιγότερο πόνο και καλύτερη ποιότητα ζωής – Ο χειρουργός εξηγεί

Τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων τεχνικών αντιμετώπισης του καρκίνου παχέος εντέρου αναλύει ο Άρης Πλαστήρας, Χειρουργός Ογκολόγος Πεπτικού, Επιμελητής Α' στη Χειρουργική Ογκολογική Κλινική ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας», κάνοντας λόγο για λιγότερη ταλαιπωρία και καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενή