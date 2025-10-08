Τρέχετε «με χίλια» ή το πάτε… χαλαρά; Δείτε πώς ο χαρακτήρας σας επηρεάζει τη μακροζωία σας
Τρέχετε «με χίλια» ή το πάτε… χαλαρά; Δείτε πώς ο χαρακτήρας σας επηρεάζει τη μακροζωία σας
Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που αποτελούν συστατικά μακροζωίας αποκαλύπτει μελέτη - Διαβάστε τα και ίσως... δείτε τον εαυτό σας με άλλο μάτι!
Είστε οργανωτικοί, υπεύθυνοι και πάντα πρόθυμοι να βοηθήσετε τους άλλους; Ή μήπως τρέχετε πάντοτε με 1.000, αφήνετε τα πάντα για την τελευταία στιγμή και αγχώνεστε με το παραμικρό; Τι θα λέγατε αν σας αποκαλύπταμε πως ο χαρακτήρας σας μπορεί να επηρεάζει το πόσο θα ζήσετε;
Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτει έρευνα, σύμφωνα με την οποία η προσωπικότητά μας φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στο πώς αισθανόμαστε ή συμπεριφερόμαστε, αλλά και στο πόσα χρόνια θα ζήσουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτει έρευνα, σύμφωνα με την οποία η προσωπικότητά μας φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στο πώς αισθανόμαστε ή συμπεριφερόμαστε, αλλά και στο πόσα χρόνια θα ζήσουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα