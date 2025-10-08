Τρέχετε «με χίλια» ή το πάτε… χαλαρά; Δείτε πώς ο χαρακτήρας σας επηρεάζει τη μακροζωία σας

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που αποτελούν συστατικά μακροζωίας αποκαλύπτει μελέτη - Διαβάστε τα και ίσως... δείτε τον εαυτό σας με άλλο μάτι!